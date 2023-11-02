«Итальянский случай»: пранкеры Вован и Лексус привели подробности разговора с Мелони

На организацию разговора с премьером Италии Мелони у пранкеров ушло два дня

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Много ли пришлось убрать из записи с премьер-министром Италии?

Российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) рассказали, сколько им потребовалось дней на организацию беседы с премьер-министром Италии Джорджи Мелони. В интервью газете la Repubblica они также призвали не винить тех, кто помог сделать этот розыгрыш.

По словам хакеров, процесс организации всегда занимает много времени, поскольку личных номеров людей, с которыми они выпускают шоу, нет. Лексус почеркнул, что конкретно в этом случае понадобилось около двух дней. А перед публикацией готового выпуска пранкеры убрали лишь «скучные начальные любезности».

Вместе с тем Вован и Лексус попросили не винить тех, кто помог с организацией разговора с Мелони. Они добавили, что знают, как работают протоколы и каким образом использовать изъяны в безопасности.

«Но это не значит, что в итальянском случае протокол был ошибочен», — уточнили пранкеры.

Накануне российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись разговора с премьер-министром Италии Джорджи Мелони. Хакеры представились высокопоставленными африканскими политиками. В ходе беседы Мелони проговорилась о том, что на самом деле думают об Украине в Европе. Это возвало огромный скандал.

Так, экс-премьер Италии Джузеппе Конте назвал провалом планетарного масштаба данный разговор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как премьер Италии Мелони отреагировала на беседу с пранкерами.