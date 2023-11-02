В офисе Зеленского согласились на допконсультации по украинской формуле мира

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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На Мальте ранее состоялась встреча по Украине. Ее участники занимались поиском решения конфликта без представителей от России.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о новых переговорах с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Глава госструктуры Андрей Ермак в своем Telegram-канале рассказал, что в рамках беседы обсуждались итоги прошедшей на Мальте встречи, главной темой которой стала киевская «формула мира».

«Провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном», — поделился Ермак.

Глава офиса президента Незалежной уточнил, что стороны признали необходимость проведения дальнейших консультаций. Ожидается, что советники по нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции встретятся дополнительно.

Встреча по «формуле мира» Зеленского состоялась в минувшую субботу, 28 октября. Украинский лидер сообщил, что в ней приняли участие представители более 50 стран. Примечательно, что «мирные» решения по Украине принимались без участия России. Китай также не присутствовал на встрече.

В Москве встречу на Мальте назвали «оторванной от реальности».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пригласил своего американского коллегу Джо Байдена на чаепитие.