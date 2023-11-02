«Не чувствуют себя любимыми»: почему дети травят своих сверстников

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Во всем виноваты взрослые?

С 2020 года в России отмечается Международный день борьбы с насилием и травлей в школе. Каждый первый четверг ноября теперь посвящен защите детей от издевательств со стороны сверстников. Психолог Катерина Демина объяснила Газета.ру, что становится причиной травли, и какую роль в этом играют взрослые.

Практически в каждом классе есть ученик, которого остальные как минимум недолюбливают. К сожалению, дети бывают крайне жестокими, особенно сбиваясь в «стайки». Как правило, поводом для травли может стать что угодно — известен случай, когда дети дразнили одноклассника за то, что у него были синяки под глазами, однако им было невдомек, что отец мальчика жестоко избивал его с матерью металлической цепью, из-за чего женщина в результате скончалась.

Часто травить друг друга начинают бывшие друзья. Дружба в детском возрасте часто бывает мимолетной и может прекратиться после незначительных конфликтов. Бывают случаи, что один из бывших друзей становится организатором травли своего товарища, чтобы отыграться за обиду. Это может привести к формированию комплексов и нарушению социализации у жертвы буллинга.

Психолог объясняет, что травля — это всегда проявление слабости и уязвленности самого обидчика. Чтобы избавиться от гнетущего ощущения себя жертвой, ребенок зачастую может присоединиться к другим обидчикам, чтобы сбежать от обид и унижений.

Многих удивляет, что буллингом зачастую занимаются дети из обеспеченных семей, которые пользуются популярностью среди сверстников. А на самом деле, тут все максимально понятно:

«Дело в том, что к таким ролевым моделям стремятся мальчики и девочки, которые не чувствуют себя любимыми, достойными, благополучными. Когда такое ощущение есть внутри, как раз не нужно никому ничего доказывать, самоутверждаться», — объяснила Катерина Демина.

Само собой, это не является оправданием для обидчика. В подобные ситуации всегда должны вмешиваться взрослые, однако парадоксально, что взрослые косвенно виноваты в травле. Дети будут чувствовать себя безнаказанными, если увидят плохой пример со стороны взрослых, или же почувствуют вседозволенность из-за невмешательства старших.

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