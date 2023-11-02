Урал засыпает снегом: сильная метель обрушилась на Екатеринбург
Метель нарушила работу аэропорта Кольцово в Екатеринбурге
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
Из-за непогоды на скользких дорогах десятки аварий.
Урал засыпает снегом — сильная метель накрыла Екатеринбург. Непогода нарушила работу аэропорта Кольцово, несколько самолетов пришлось направить в соседний Челябинск.
В Екатеринбурге около нуля градусов — на скользких трассах десятки аварий. Есть случаи, когда столкнулись сразу четыре-пять машин.
Ситуация, похожая на то, что происходит в Екатеринбурге, — сейчас и в Новосибирске. По причине гололедицы и непогоды участниками одного из ДТП там стали сразу 15 автомобилей.
Сначала грузовик развернуло поперек дороги, после чего по принципу домино в него врезались легковушки. В Москве и Петербурге пока тепло — в столице сейчас 11 градусов, а в городе на Неве — пять.
Ранее 5-tv.ru писал, что до наступления серьезных холодов остались считанные дни. За это время автолюбителям необходимо подготовить свою машину к зиме.
Перед сменой летнего комплекта на зимний необходимо проверить шины на предмет общего износа, трещин, сколов. Автомобили на выработавшей свой ресурс резине хуже управляются и тормозят.