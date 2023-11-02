Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Киев пытался атаковать Запорожскую АЭС,

Сегодня, 2 ноября, в возрасте 84-х лет умер художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов. На Украине все меньше верят в успех ВСУ на поле боя, а российская армия в это время продолжает выполнять цели спецоперации. Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев 2 ноября умер художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов. Культурному деятелю было 84 года. Причины и обстоятельства смерти не назывались. Соболезнования родным дирижера выразили его коллеги, а также губернатор Петербурга Александр Беглов. Прощание состоится 5 ноября. Фото: Reuters / STRINGER Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт зашел в тупик, из-за чего боевики украинской армии не могут добиться никакого прорыва. Однако в Кремле считают иначе — Россия продолжает спецоперацию и все ее цели будут выполнены. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский Киевский режим предпринял безуспешную попытку создать угрозу техногенного характера на Запорожской АЭС. Российской стороне удалось пресечь атаку Вооруженных сил Украины. Дежурные силы ПВО сбили в районе Энергодара в Запорожской области девять вражеских БПЛА. Фото: www.globallookpress.com / Markus Obländer В России может появиться «отцовский» капитал. По аналогии с «материнским», второй родитель также будет получать выплаты, в районе миллиона рублей. Речь, правда, идет о третьем пополнении в семье, тогда как материнский капитал полагается уже при первом. Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool В России учредят Национальный центр исторической памяти при президенте. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Это необходимо для сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей и культуры. Фото: © РИА Новости / Онур Озовали Российские банки стали внедрять в Турции терминалы для оплаты покупок картами «Мир». Средства списываются в рублях, транзакция проводится, как и в нашей стране. Систему настраивают в популярных туристических точках. Пока в этой программе участвуют пять российских банков. Фото: www.globallookpress.com / Cover Images ВС РФ поразили украинский самолет Су-27 на аэродроме Миргород. Также наши бойцы нанесли удар по аэродрому в Полтавской области, ликвидировав украинский Су-27.

Ранее 5-tv.ru расказывал, что ВКС РФ уничтожили два Су-27 ВСУ и восемь HIMARS в ДНР.