ВС РФ делают успехи, а ВСУ — терпят неудачи: самые важные события дня
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Киев пытался атаковать Запорожскую АЭС,
Сегодня, 2 ноября, в возрасте 84-х лет умер художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов. На Украине все меньше верят в успех ВСУ на поле боя, а российская армия в это время продолжает выполнять цели спецоперации. Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
2 ноября умер художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов. Культурному деятелю было 84 года. Причины и обстоятельства смерти не назывались. Соболезнования родным дирижера выразили его коллеги, а также губернатор Петербурга Александр Беглов. Прощание состоится 5 ноября.
Фото: Reuters / STRINGER
Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт зашел в тупик, из-за чего боевики украинской армии не могут добиться никакого прорыва. Однако в Кремле считают иначе — Россия продолжает спецоперацию и все ее цели будут выполнены.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский
Киевский режим предпринял безуспешную попытку создать угрозу техногенного характера на Запорожской АЭС. Российской стороне удалось пресечь атаку Вооруженных сил Украины. Дежурные силы ПВО сбили в районе Энергодара в Запорожской области девять вражеских БПЛА.
Фото: www.globallookpress.com / Markus Obländer
В России может появиться «отцовский» капитал. По аналогии с «материнским», второй родитель также будет получать выплаты, в районе миллиона рублей. Речь, правда, идет о третьем пополнении в семье, тогда как материнский капитал полагается уже при первом.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
В России учредят Национальный центр исторической памяти при президенте. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Это необходимо для сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей и культуры.
Фото: © РИА Новости / Онур Озовали
Российские банки стали внедрять в Турции терминалы для оплаты покупок картами «Мир». Средства списываются в рублях, транзакция проводится, как и в нашей стране. Систему настраивают в популярных туристических точках. Пока в этой программе участвуют пять российских банков.
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
ВС РФ поразили украинский самолет Су-27 на аэродроме Миргород. Также наши бойцы нанесли удар по аэродрому в Полтавской области, ликвидировав украинский Су-27.
Ранее 5-tv.ru расказывал, что ВКС РФ уничтожили два Су-27 ВСУ и восемь HIMARS в ДНР.