Не церемонясь с врагом: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллеристы в ходе проведения спецоперации подавляют противника и помогают продвижению российских сил.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от линии фронта, но противник постоянно чувствует угрозу, исходящую от них, а свои войска — поддержку. Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток его производить. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство. Боевая задача может поступить в любой момент. Ракетчики работают по заданным целям в любую погоду, в любое время суток. На точность попадания это, понятное дело, не влияет.

Расчеты 82-мм минометов «Поднос» гвардейского мотострелкового полка постоянно ведут беспокоящий огонь с различных замаскированных позиций по выявленным разведподразделениями маршрутам ротации, подвоза боеприпасов и точек эвакуации ВСУ. Выходя на позиции, российские военнослужащие подходят на удаление около двух-трех километров от позиций украинских боевиков.