«Продолжение психоза»: Песков ответил на слова Залужного про тупик в конфликте

Песков не согласился со словами Залужного о тупике в конфликте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off; 5-tv.ru

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Россия продолжает выполнять поставленные задачи в рамках спецоперации.

В Кремле назвали абсурдными перспективы киевского режима одержать победу на поле боя. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отреагировал на слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который сообщил о якобы «тупике» в украинском конфликте. Песков его мнение не разделил. Он отметил, что украинскому руководству уже давно было пора осознать отсутствие перспектив на победу.

«Нет, он (конфликт. — Прим. ред.) не зашел в тупик. Россия продолжает спецоперацию, все цели должны быть выполнены», — прокомментировал он.

Пескову также задали вопрос об отношении Москвы к укрепляющейся на Украине и в Европе тенденции к отмене всего русского. В частности, у пресс-секретаря президента поинтересовались его мнением о разрыве украинской стороной консульских отношений с РФ.

«Это продолжение абсолютного психоза», — ответил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская культура неразрывно связана с украинской, и ее игнорирование — это абсурд и глупость. Киевский режим, по его словам, своими действиями продолжает доказывать свою сущность.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев намерен лишить поддержки находящихся в РФ украинцев.