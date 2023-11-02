«Эфемерная ситуация»: насколько безопасно в Египте на фоне конфликта в Израиле
Политолог Светов: гарантия безопасности у границ Египта очень непрочная
Фото, видео: Reuters / MOHAMED ABD EL GHANY; Личный архив Юрия Светов; 5-tv.ru
Ситуация на границе государства очень тяжелая: сотни беженцев хотят покинуть сектор Газа. Как это скажется на обстановке в самом Египте?
Нет никаких гарантий, что границы Египта будут под надежной защитой, пока продолжается палестино-израильский конфликт. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил политолог Юрий Светов.
Он напомнил, что даже современная система охраны Израиля не выдержала — ее прорвали элементарным образом. Такая же ситуация вполне вероятна и для Египта.
«Если Израиль начинает давить тем, чтобы переселить всех палестинцев из сектора Газа в Египет, то там смогут прорвать и построенную бетонную стену. Гарантия безопасности границ на Ближнем Востоке — это эфемерная ситуация», — заявил эксперт.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
В плену в секторе Газа находятся порядка 200 человек. В Израиле — минимум шесть тысяч палестинцев. На днях глава политбюро ХАМАС Яхьи Синвара заявил о готовности движения немедленно заключить сделку по обмену пленными. К таким мерам Палестинская автономия готова прибегнуть, чтобы завершить затянувшийся конфликт.
Египет очень долго отказывался пропускать беженцев. Это официальная позиция властей: никаких палестинцев в арабской республике. Наконец, сегодня из сектора Газа удалось вывезти первых раненых. И сегодня же несколько сотен иностранцев выпустили в Египет. Атмосфера на КПП «Рафах» сейчас тяжелая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит граница Египта с сектором Газа.