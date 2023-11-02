Звезды Болливуда: как сложилась жизнь самых известных индийских актрис

Фото: www.globallookpress.com / Philippe Farjon

Этих артисток знают во всем мире, но мало кто знает их судьбу.

Победительнице конкурса «Мисс Мира» 1994 года и звезде Болливуда и голливуда Айшварии Рай вчера исполнилось 50 лет. Несмотря на возраст, актриса, известная по фильмам «Невеста и предрассудки» и «Розовая пантера — 2», до сих пор отлично выглядит. Сайт Газета.ру решил вспомнить, как за годы изменились индийские красавицы.

Айшвария Рай

В прошлом модель, а сегодня популярная актриса, была одной из главных красавиц 90-х. В 1994 году юная индианка завоевала титул «Мисс Мира», а знание пяти языков позволяло ей работать актрисой по всему земному шару. Сегодня именинница, несмотря на солидный возраст, продолжает сниматься в кино и вести активный образ жизни. В 2007 году она вышла замуж, а в 2011-м стала мамой. Поклонники актрисы смогут увидеть Рай во всей красе уже совсем скоро — уже в этом году выходит фильм с ее участием «Сын Кавери — 2».

Айшвария Рай. Фото: www.globallookpress.com / Ian Gavan; Ashish Vaishnav

Фрида Пинто

Известная отечественным зрителям по оскароносному фильму «Миллионер из трущоб» индианка Фрида Пинто уже более пятнадцати лет трудится в киноиндустрии. За это время она поучаствовала в работе над более чем 30 картинами. Несмотря на плотный график и рождение в 2021 году сына, актриса все еще потрясающе выглядит, радуя поклонников новыми ролями.

Фрида Пинто. Фото: www.globallookpress.com / Cinetext/Omega; IMAGO/RW

Приянка Чопра

Еще одна «Мисс Мира», но уже 2000 года, уже много лет покоряет Голливуд. За годы карьеры она успела отметиться в таких франшизах, как «Матрица», «Спасатели Малибу» и «Самолеты». У актрисы задалась не только карьера, но и личная жизнь — с 2018 года она замужем за участником звездного трио Jonas Brothers — Ником Джонасом. Несмотря на годы, она не растеряла своей красоты. Видимо, поэтому за последние несколько лет количество крупных ролей в западных проектах на ее счету стремительно растет.

Приянка Чопра. Фото: www.globallookpress.com / Sonia Moskowitz; Ron Adar

Саманта Рут Прабху

Одна из самых знаменитых индийских актрис Саманта Рут Прабху также чувствует себя замечательно. За годы карьеры она удостоилась нескольких премий как лучшая актриса. Несмотря на сногсшибательную внешность, у актрисы не задалось с отношениями — с 2017 по 2021 год она была в браке, однако супруги приняли решение расстаться.

Саманта Рут Прабху. Фото: Кадр из к/ф «Как ты смогла меня очаровать?», реж. Гаутхам Васудев Менон, 2010 г.

Падма Лакшми

Индо-американская актриса Падма Лакшми не только стала первой успешной за рубежом индийской моделью, посетившей Нью-Йорк, Милан и Париж, но и добилась успехов в плане литературы. Ее поваренные книги охотно раскупают, а рецепты из них она собственнолично показывает в эфире своего кулинарного шоу. Несмотря на то, что Падма уже успела стать матерью, она не теряет своей привлекательности и остается в хорошей форме.

Падма Лакшми. Фото: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman; Ron Adar

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная индийская актриса умерла в 34 года.