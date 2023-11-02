Такого еще не было: США повержены в шок действиями ВКС РФ на Украине

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Запад бьет тревогу. У Киева заканчиваются самолеты.

Российские ВКС уничтожили 17 украинских истребителей МиГ-29 всего за десять дней. Журналисты Military Watch подсчитали, что в арсенале ВСУ осталось лишь порядка 20 таких самолетов.

Авторы пишут, что в минувшем месяце в небе над Украиной развернулись активные воздушные бои. Такого количества сбитых украинских самолетов за короткий промежуток времени не было с начала спецоперации. Речь идет о 17 сбитых МиГ-29 в период 13 по 23 октября.

«Значительно возросла интенсивность воздушных боев над Украиной, которой, по многочисленным оценкам, не было с первых недель полномасштабных российско-украинских боевых действий», — указано в материале.

Отмечается также, что используемые ВСУ МиГ-29 устарели и значительно уступают российским боевым самолетам. Российские военные имеют в своем распоряжении перехватчики МиГ-31 и истребители Су-35 и Су-57.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что обещанных Киеву истребителей F-16 хватит примерно на 20 дней.