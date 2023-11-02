Личный код удачи: как привлечь успех с помощью чисел

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Нумеролог рассказала, как узнать номер своего оберега на все случаи жизни.

Каждого человека окружают числа, которые могут привлечь успех или, наоборот, неприятности. Как рассчитать свой личный код удачи, в беседе с 5-tv.ru рассказала нумеролог Илаха Самедова.

По словам специалиста, личный код удачи у каждого человека состоит из трех чисел.

«Это — день вашего рождения, месяц вашего рождения и год вашего рождения, доведенные до однозначного, конечно же. Если, например, вы родились в 1990 году, то ваше число будет в сумме девять плюс девять плюс один плюс ноль, то есть — 19. То есть, десять», — объясняет нумеролог.

Илаха Самедова отмечает, что если человек родился после сентября, то двухзначное число месяца складывается до однозначного: октябрь — это один, ноябрь — два, а декабрь, соответственно, три. Также складываются и цифры в годе рождения.

Получив личный код удачи, его можно использовать ежедневно для привлечения успеха.

«Выбирайте эти числа даты, эти даты, эти улицы, эти номера, эти места в самолете… В любом месте вы можете использовать эти числа, они для вас будут наиболее удачны», — говорит нумеролог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нумеролог назвала удачные даты для новых дел в 2024 году.