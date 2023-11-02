Фото: Reuters / INQUAM PHOTOS

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Российские войска могут инициировать свои операции, которые только лишний раз подтвердят пагубное для Киева положение на фронте.

Вооруженные силы России (ВС РФ) могут освободить еще пять областей Украны в ходе спецоперации, инициировав собственные военные акции. Об этом заявил бывших разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

«Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России», — написал он.

Риттер напомнил, что российские войска стараются создать в Купянске еще один полукотел, который заставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) тступить или вывести остатки армии, открывая другой участок фронта для наступательных операций ВС РФ.

Кроме того, по словам экс-разведчика, Вашингтон постепенно готовит американцев к тому, что ситуация на поле боя складывается в пользу России.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

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