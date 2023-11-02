«Попадают в поле зрения»: как защитить ребенка от педофила

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Imo/photothek.net; Личный архив Вадима Багатурии; 5-tv.ru

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Что должны предпринять родители, чтобы обезопасить детей от посягательств преступников?

Преступления против половой неприкосновенности детей — чрезвычайно острая и болезненная тема, и в России количество уголовных дел против педофилов, к сожалению, не уменьшается. Как защитить своего ребенка от педофила — в материале 5-tv.ru.

Объясните детям

Самым действенным способом борьбы с педофилами, по мнению адвоката Вадима Багатурии, является работа родителей по правильному воспитанию детей.

«Если дети-подростки зависают в социальных сетях, общаются со взрослыми или в каких-то „неправильных“ группах, то это целиком и полностью — недоработки со стороны их родителей. Потому что именно в социальных сетях педофилы и действуют таким образом, чтобы подыскивать себе новых жертв», — указывает эксперт.

Что касается насильственных действий в отношении детей, здесь предугадать притупление, как отмечает адвокат, практически невозможно. Однако благодаря широкому покрытию уличного видеонаблюдения злоумышленникам не удастся скрыться от правосудия, и каждый из них будет наказан по всей строгости российского законодательства.

«У нас предельно строгая ответственность за эти преступления», — подчеркивает эксперт.

Недоказанная вина

К сожалению, встречаются и такие случаи, когда по разным причинам под подозрение в педофилии попадает человек, который, возможно, невиновен. Вадим Багатурия признается, что в его практике встречались и подобные ситуации.

«Когда в погоне за имуществом какие-то женщины на стадии бракоразводного процесса подговаривают собственных детей, чтобы те оговорили собственных отцов. Да. Но эти случаи — единичны и там просто нужно доказывать, что ты не преступник, что ты не мог растлевать собственного ребенка, какими-то достаточно стандартными способами: это свидетельские показания, это прохождение психологической экспертизы, психолого-сексологической экспертизы, а также — банальный полиграф», — объясняет юрист.

Психические расстройства

Как говорит врач-психиатр Владимир Каторгин, педофилия относится к психическим расстройствам, а именно — расстройствам сексуального предпочтения, характеризующееся половым влечением к детям. При этом диагностировать педофилию зачастую довольно сложно, хотя, казалось бы, все симптомы буквально лежат на поверхности. Однако на первичном приеме вряд ли пациент сможет дать развернутый честный ответ и назвать себя педофилом.

«Часто такие пациенты попадают в поле зрения психиатров, когда они уже что-то совершили либо критически оценивают, понимают то, что с ними происходит. Либо сами, либо родственники их идут до совершения каких-то противоправных действий», — рассказывает Каторгин.

Фото, виде: www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig; Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

Психиатр называет факторы, которые влияют на формирование человека как педофила: детский травмирующий опыт или органическое поражение мозга, то есть нарушение специфической нервной передачи, отвечающей за реализацию желаний. Последнее можно вылечить при помощи психотерапии или лекарственных препаратов, в зависимости от степени расстройства. Здесь решение должен принимать врач-психиатр.

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