Этери Тутберидзе рассказала, что попала в фигурное катание в четыре года

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Как будущей фигуристке помог футбол?

Знаменитый российский тренер Этери Тутберидзе, занимавшаяся подготовкой фигуристки Алины Загитовой, в недавнем интервью рассказала, как обычная советская девочка попала в мир фигурного катания. По словам бывшей спортсменки, она впервые встала на лед благодаря брату.

Тутберидзе стала пятым ребенком в семье. По признанию тренера, ее мама, которая была наполовину армянкой, и папа-грузин изначально даже не планировали такого количества детей. Ее родная бабушка даже отказалась участвовать в жизни молодой семьи.

«Я — тетя Тамара для вас. Я не собираюсь сидеть с детьми, поэтому сами», — заявила родственница.

Но несмотря на непростые условия, все дети чем-то занимались. В четыре года будущая тренер вместе с братом-футболистом пошла на стадион юных пионеров, где впервые увидела фигуристов.

«Там раньше были стенки полу-стеклянные, и можно было стоять, и смотреть, как там дети катаются. И мне очень понравилось, мне казалось, что это что-то такое волшебное, там какие-то снежинки крутятся. Так это красиво», — вспоминает Тутберидзе.

Изначально родители скептически отнеслись к просьбе дочери отдать ее в фигурное катание, ведь девочка до этого даже никогда не стояла на льду, однако она настояла на своем. Перед первым выходом на лед она два часа бегала в коньках по асфальту, чтобы почувствовать равновесие, однако на катке ей это не сильно помогло.

Когда тренер издалека позвала детей к себе — Этери поняла, что заниматься возьмут только лучших, поэтому она практически на четвереньках добралась до тренера, взобралась по ее штанине и сказала: «Вот! Я первая!» Именно этот рывок дал старт карьере Тутберидзе.

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