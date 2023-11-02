Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Какие аргументы США привели против урегулирования ситуации на Украине? Лидер киевского режима продолжит их слушаться?

Коллективный Запад и украинские националисты заставили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Такое заявление сделал капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

По его словам, до момента избрания Зеленский обещал проводить мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, решать проблемы дипломатическим путем, обсуждать конфликт на востоке Украины. Однако после вступления в должность ультранационалисты сказали ему: «Видишь вон то дерево? Вот на нем ты и будешь висеть, если заключишь мир».

На мнение Зеленского также повлияли и западные страны.

«И он повелся. Он со всем согласился. И теперь он еще больше ввергает свой народ в эту заведомо проигранную войну», — подчеркнул Хо.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

«Над ним глумятся»: как Зеленский стал объектом презрения на Западе

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предупредили Зеленского о потере еще некоторых территорий.