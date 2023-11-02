Солнце «исчезло» на Камчатке из-за активности вулкана Ключевской

Фото, видео: Борис Смирнов / ТАСС

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Селевые потоки уже смыли несколько квадратных километров лесов, пепельное облако пока несет в море.

Жители некоторых районов Камчатки, проснувшись этим утром, не увидели ни солнца, ни неба. Всему причиной — очередной мощный выброс пепла вулканом Ключевской, который уже несколько дней не дает покоя местным.

Активность исполина также привела к мощным селям — они разрушили ряд участков автодороги. Ученые предупреждают, что это далеко не последние неприятности, которые вулкан может доставить региону.

С подробностями — корреспондент «Известий» Евгений Подтергера. Лава и столбы пепла взлетают в небо на невероятную десятикилометровую высоту над куполом вулкана Ключевской.

Такие виды сегодня — из окон квартир и домов жителей небольшого поселка Ключи на Камчатке. Он от вулкана — по прямой в 40 километрах.

А вообще в зоне поражения лавового исполина — четыре крупных поселка центральной Камчатки с населением под семь тысяч человек. Сейчас люди пристального наблюдают за ветром — на кого пошлет он пепел, содержащий чуть ли не всю периодическую таблицу Менделеева.

Пока сдувает в океан и лишь по касательной задевает Ключи и Усть-Камчатский. Здесь отменены занятия в школах, а людей без особой необходимости пока просят из дома не выходить.

Его активность еще не закончилась, а он уже организовал сход селей по склонам, которые блокировали единственную в этих местах дорогу. Лава растопила вечную мерзлоту купола ледника на Камчатке, потоки грязи хлынули по склонам и буквально снесли грунтовую трассу — единственную, что связывает со столицей региона все северные территории.

«Проезд восстанавливали сутки. Эти же лавовые потоки могут подтопить панцирь ледника, тогда огромная масса понесется лавиной. На пути — трасса и поселок. Ключевская сопка, или Ключевской — самый высокий активный вулкан Евразии. Он регулярно коптит, и к этому местные привыкли, но раз в 15-20 лет случаются гигантские извержения, когда исполин рушит свой купол. Последнее такое на вершине было в 2013 году. С тех пор Ключевской копил силы», — рассказал глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.

«Сначала бомбы выбрасывались фонтанирования лавы в кратере до 200 метров, сейчас мы наблюдаем до 500 метров над кратером», — говорит вулканолог Ольга Гирина.

То, что происходит с группой восточных вулканов Камчатки, — странно, говорят специалисты. Весной Шивелуч, что совсем рядом с Ключевской сопкой, рванул так, что день в местных поселках превратился в ночь.

Он должен был надолго замолчать, но снова начал незначительные извержения пару недель назад, как будто будил Ключевской. А ведь рядом на Камчатке — еще ряд крупных вулканов.

Селевые потоки уже смыли на Камчатке несколько квадратных километров лесов, пепельное облако пока несет в море. И эти тысячи тонн вулканических выбросов могут серьезно изменить всю экосистему уникального побережья Камчатки.

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