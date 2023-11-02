«Будут отвечать»: как в Дагестане накажут участников беспорядков в аэропорту

Меликов в ответ на призыв Нурмагомедова: участники беспорядков будут отвечать

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

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Глава региона ответил на просьбы простить участников незаконной акции.

Организаторы и активные участники акции протеста в аэропорту Махачкалы в поддержку Палестины будут привлечены к ответственности. Такое заявление сделал глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе.

«Там где, ломали ворота, там где громили витрины, там где переворачивали полицейскую машину — они и будут отвечать. А тот, кто стоял и наблюдал и просто держал в руке палестинский флаг, он не будет отвечать», — сказал он.

Вместе с тем Меликов согласился со словами президента РФ Владимира Путина и председателя СКР Александра Бастрыкина об объективном разбирательстве и наказании тех, кто организовал, спровоцировал и вовлек людей в эти беспорядки.

При этом глава Дагестана добавил, что в республике не будут «гоняться за ведьмами» и преследовать непричастных или не совершавших преступления. Таким образом Меликов ответил на просьбу бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова простить участников акции протеста.

Минувшим воскресеньем, 29 октября, жители Махачкалы пробрались на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Они атаковали рейс, прибывший из Тель-Авива, скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты.

В беспорядках участвовали несколько тысяч человек. По данным регионального управления МВД, в результате произошедшего были задержаны 83 человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хабиб Нурмагомедов отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы, поддержав идею «открытого диалога» с народом.