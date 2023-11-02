Услышьте себя: что полезного в фастфуде и когда можно от него не отказываться

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock

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Что, на первый взгляд, вреднее — пицца и роллы? Конечно, вы скажете, что все это — вредная пища, и будете правы. Но есть нюанс.

Если организм просит вас съесть какую-то гадость — услышьте его. Также и в обратную сторону — если вас воротит от жирного или молочного — не стоит насильно есть это. Доктор-гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью для одного Youtube-канала рассказал, можно ли найти что-то полезное в фастфуде, какой пище отдавать предпочтение в моменты «срывов», а какой лучше избегать всегда.

Пицца



Пицца. Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams — Funkystock

Основа пиццы — это хлеб, то есть углеводы, которые обеспечивают нас энергией. В нем нет ничего плохого, кроме его количества, поэтому лучше выбирать пиццу на тонком тесте. А вот то, что находится сверху этого теста, надо контролировать.

«В топпингах вряд ли есть что-то полезное. В салями, например, ничего полезного нет: половина жира, который видно глазами, плюсом к жиру из колбасы, ветчины и сыра. Такой топпинг, скорее всего, ударит по поджелудочной железе и желчному пузырю», — объяснил эксперт.

Пицца Пеперони, по мнению врача, наименее полезная из всех возможных вариантов. Съесть один кусок такой пиццы можно, но тогда нужно обязательно отказаться от чего-то другого. Если организм в сути должен потреблять 100 граммов жира, то 30 граммов, находящиеся в одном куске Пеперони, — это целый прием пищи.

«Если мы возьмем пиццу Маргариту, в которой только немного сыра и немного томатов, то это вполне нормально. Можем взять любую пиццу, где будет больше зелени или курица. В зависимости от начинки сверху мы можем сказать, хорошая пицца или плохая», — отметил Вялов.

Лапша быстрого приготовления с сосиской



Лапша быстрого приготовления. Фото: www.globallookpress.com

Лапша быстрого приготовления — невероятная технология, подкупающая своей простотой, ведь этот маленький лоток, заливая кипятком, можно превратить в порцию еды за две минуты.

«Прекрасная лапша. Она быстро готовится, потому что она уже готовая — те вещества, которые там есть, максимально доступны. Мы получаем быстрое насыщение и быстрое восполнение уровня энергии», — рассказал врач.

Если добавить в лапшу побольше зелени и отказаться от добавок, которые идут в комплекте, можно сделать нормальное полноценное блюдо. Это некий аналог обычной лапши, который заранее подготовлен.

А вот с сосиской все сложно — в составе может быть не только мясо, но и другие, не самые приятные для осознания ингредиенты. В сосиски и колбасу идет самое дешевое сырье.

«Если вы хотите есть кости и костную муку, суставы, шкуру, рога, копыта — ешьте сосиски», — сказал эксперт.

Пельмени



Пельмени. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Пельмени — один из самых распространенных продуктов в нашей стране. В этом блюде есть тесто, в котором, опять же, нет ничего плохого, кроме его количества, и мясо. Но мясо, скорее всего, лишь теоретически, потому что в магазинных пельменях оно скорее всего наполовину будет заменено соей и шпиком. А вот к домашним пельменям вопросов нет.

«Пельмени — отличный продукт, если вы сделали их сами. Также важно следить за добавками к пельменям — майонез, соусы. Майонез в принципе полезен, если он домашний», — объяснил Вялов.

Если готовить пельмени дома некогда, то можно определять качество магазинных пельменей по степени наваристости бульона. Если мы варим их, и в воде остается слой жира, значит, мяса в продукте практически нет.

Сладости



Сладости. Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Порция сладостей к кофе или чаю с утра — большой источник энергии. Однако выбирать десерты нужно с умом. Отдайте предпочтение продуктам, в которых меньше крема и больше теста. Круассан, отметил врач, отлично подходит на эту роль.

«Вопросы возникают только к крему и самому тесту, но выпечка в принципе предполагает много масла. Лучше выбирать выпечку, в которой больше теста и меньше крема, иначе у нас будет тройная порция жира», — отметил эксперт.

Также можно позволить себе творожные десерты на базе молока — там много кальция. Либо десерты которые созданы на базе натуральных продуктов — зефир, пастила и мармелад.

Роллы



Роллы. Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

В роллах можно найти много полезного — основную часть продукта составляет рис, а это крупа, которая не содержит глютен и восполняет энергию. Главное — не забывать о клетчатке.

Также в роллах есть водоросли, в которых содержится много йода. Даже такая небольшая добавка будет хороша для рациона.

«Рыба — это всегда хорошо. В ней много омега-кислот, но тут вопрос качества. Если рыба, рис и водоросли хорошие, тогда это полезный продукт», — добавил Вялов.

Внутрь можно положить овощи, чтобы дополнить рацион клетчаткой. А сливочный жир, вопреки всем ожиданиям, не такой уж и жирный, тем более в том количестве, который добавляется в порцию роллов. А вот жареные роллы уже не будут так полезны.

Бутерброды



Бутерброды. Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams — Funkystock

Сыр, колбаса и хлеб только кажутся хорошей комбинацией. На самом деле, если смотреть на состав, то можно найти консерванты, красители и даже химические добавки.

«Мясо — это белок, но жиров там больше. Большинство мясных продуктов изготавливается так, что почти половина пищевой ценности это жир. Итого сыр и колбаса — большой кусок жира практически без ничего, с добавлением к нему углеводов», — объяснил Вялов.

С точки зрения энергии таким бутербродом можно запросто заправиться с утра, но он обязывает вас потратить его, причем желательно сразу. Вечером, например, такой бутерброд будет очень вреден.

Бургеры и газировка



Бургеры. Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams — Funkystock

В бургере есть хлеб, кунжут, а также в качестве опции сыр и мясо, правда, неизвестного состава. Дело в том, что котлету в разных заведения могут делать по-разному: бывает много фарша, а бывает много хлеба или сои. Надо выбирать качество производителя.

«Обычно кладут помидор, огурец, салатный лист, и мы дополняем белок с жиром и углеводами с клетчаткой. Получается вполне себе нормальный продукт», — подытожил эксперт.



Газировка. Фото: www.globallookpress.com / Tom Schneider

А вот с газировкой все не так радужно — в ней обычно содержится либо сахар, который вдобавок к энергии от фастфуда будет лишним, либо сахарозаменители, которые обманывают организм. Газировку врач порекомендовал отправить ее в стоп-лист, вспоминая о ней максимум один раз в месяц.

«Она дает ощущение вкуса. Но тут либо мы получаем большую дозу сахара, либо большой удар по рецепторам, и нам кажется, что мы реально вкусно поели. Если какое-то время не пить ее вообще, то рецепторы отмываются, и обычная еда становится вкусной», — объяснил Вялов.

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