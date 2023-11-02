Минобороны: ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Киевский режим попытался атаковать полуостров утром 2 ноября.

Над территорией Крыма пресечена попытка атаки со стороны Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, пять украинских БПЛА самолетного типа уничтожены в районе полуострова, еще один — над Черным морем.

«Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали в ведомстве.

Известно, что перехватить и уничтожить вражеские дроны удалось благодаря дежурным средствам противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Севастополе применили ПВО для отражения атаки дронов.