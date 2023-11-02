«Прорыва не будет»: главком ВСУ Залужный сделал неожиданное признание
Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт зашел в тупик, прорыва не будет
Фото: Reuters / STRINGER
Как главнокомандующий украинскими боевиками оценивает ситуацию на фронте?
Украинский конфликт зашел в тупик, из-за чего боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут добиться никакого прорыва. Такое мнение в интервью для журнала The Economist высказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Спасти ситуацию, по его мнению, может только резкий технологический скачок. Однако сейчас, отметил Залужный, уровень развития технологий ставит Украину в тупик.
«Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — подчеркнул он.
Вместо красивого прорыва, добавил Залужный, он видел только смерти украинских боевиков и уничтожение техники российской артиллерией.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главком ВСУ Залужный похвалил российских бойцов.