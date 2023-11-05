🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. К чему стоит прислушаться каждому из знаков зодиака?

Сегодня, 5 ноября, Луна в знаке Лев. Стоит отложить все серьезные финансовые дела, связанные с большими средствами. Чтобы избежать потерь, не стоит оформлять сделки с недвижимостью, акциями и подписывать серьезные договоры.

♈ Овны

Овны, ваши цели нуждаются в практическом плане действий. Пора переходить к делу. Ясность не менее важна, когда дело доходит до романтических отношений.

Космический совет: пора переходить к практике.

♉ Тельцы

Тельцы, приходит напоминание о том, что вы заслуживаете успеха и изобилия, которых так желаете. Вы заслуживаете любви и восхищения, которые совсем скоро придут в вашу жизнь.

Космический совет: ваши усилия будут оправданы.

♊ Близнецы

Близнецы, у вас есть четкое видение того, что вы хотите создать в своей реальности в течение следующих нескольких лет. Просто убедитесь, что вы оставляете место для неожиданных сюрпризов.

Космический совет: оставьте в жизни место для сюрпризов.

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♋ Раки

Раки, некоторым из вас, возможно, придется начать принять и свою уязвимость в тех или иных ситуациях, и это нормально. Главное, что все это обернется для вас наилучшим образом.

Космический совет: снимите розовые очки.

♌ Львы

Львы, зажгите лампу осознания, прежде чем принять сложный выбор, который встал на вашем пути. Неправильного выбора нет, доверьтесь своей интуиции.

Космический совет: пора принять судьбоносное решение.

♍ Девы

Девы, нет необходимости разбираться в том, что происходит внутри вас. Примите себя и ситуацию. Ослабьте хватку и не пытайтесь сопротивляться течению жизни.

Космический совет: планы осуществятся в нужное время.

♎ Весы

Весы, потребность в самосовершенствовании препятствует свободному течению творческой энергии. Не поддавайтесь чужим суждениям, вы не обязаны жить в соответствии с ожиданиями других людей.

Космический совет: вы не обязаны жить по чужим правилам.

♏ Скорпионы

Скорпионы, помните, вам необязательно быть совершенными. Следуйте вашему пути в расслабленном состоянии, получайте удовольствие от того, что с вами происходит в данный момент.

Космический совет: проявите творческие порывы в полной мере.

♐ Стрельцы

Стрельцы, то, с чем вы сталкиваетесь прямо сейчас — суровый, но необходимый для вас урок. Сделайте себе одолжение — отнеситесь спокойно к дискомфорту. Все происходит для вашего же блага в будущем.

Космический совет: все происходит для вашего блага.

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♑ Козероги

Козероги, только вы архитекторы своей реальности. Освободитель от навязчивых мыслей и шаблонов, которые препятствуют вашему росту. Иногда полезно просто позволить себе жить, действуя по велению сердца, а не разума.

Космический совет: освободитесь от навязчивых мыслей.

♒ Водолеи

Водолеи, наступает благоприятное для вас время. Вселенная поможет вам двигаться вперед и вызволить наружу мощный поток жизненной энергии.

Космический совет: пора освоить новое хобби.

♊ Рыбы

Рыбы, основные изменения в этот день произойдут в вашей карьере. Они будут глобальными, либо же действия повлекут за собой серьезные последствия. Стоит ли вам вмешиваться в планы судьбы — решать только вам.

Космический совет: пришло время для скачка в новый этап.

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