Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова тайно вышла замуж

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Страх, что после развода найти спутника жизни будет трудно, оказался напрасным.

Актриса Мария Куликова заявила, что тайно вышла замуж. О своем втором браке звезда сериала «Склифосовский» рассказала в интервью Леди Mail.ru. Личность возлюбленного артистка по-прежнему скрывает от общественности, даже после свадьбы она отказалась представить избранника журналистам и поклонникам.

«Я в отношениях уже более девяти лет. Все это время они остаются замечательными. Возможно, поэтому так позитивно смотрю на все, что происходит вокруг меня», — сказала Куликова.

Актриса пять лет состояла в браке с коллегой по цеху Денисом Матросовым, у пары родился сын Иван. Развод состоялся в 2015-м, после него, как поделилась знаменитость, она даже не пыталась найти мужчину, не верила, что еще сможет устроить личную жизнь. Поэтому посвятила себя работе и сыну.

«А потом в моей жизни неожиданно появилась любовь. Мы уже официально женаты, но не афишируем это», — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о популярном коллеге Марии Куликовой по сериалу, которого считают одним из самых желанных холостяком, Максиме Аверине. Психолог Андрей Зберовский объяснил вызывающее поведение актера и его привычку проявлять чрезмерное внимание к замужним женщинам.