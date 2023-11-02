В США обвинили Байдена в попытке отсрочить поражение Украины

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas

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Действия администрации президента назвали циничной политической уловкой.

Попытки администрации президента США Джо Байдена объединить пакеты военной помощи Израилю и Украине и вынесение вопроса на голосование в Конгрессе — это лишь циничная политическая уловка. Цель этой уловки заключается в отсрочке поражения киевского режима в противостоянии с Россией. Такое заявление сделала ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм.

Ингрэм подчеркнула, что даже самые отчаянные заступники Украины не смогли бы достойно аргументировать свою позицию, выступая перед Конгрессом с запросом на финансирование киевского режима и израильской армии. По мнению телеведущей, главе Пентагона Ллойду Остину тоже никто не верит, когда тот обещает, что генинспектор по аудиту помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) проделает отличную работу. Как иронизирует Ингрэм, возможно, даже сам Остин себе не верит.

Журналист напомнила о многочисленных доказательствах разгула коррупции и призывном кризисе на Украине. Она также добавила, что Штаты не получают отчетов о расходовании направленных ВСУ средств — миллиардов долларов. На самом деле, считает Ингрэм, у США нет никакого плана по спасению Киева, просто Байден не хочет «унизительного поражения на мировой арене» перед выборами 2024 года.

«Это огромная сумма, которую они теперь хотят для Украины и связывают с законной помощью Израилю, — это циничная и крайне безответственная политическая уловка. Оттягивание поражения на Украине для обеспечения победы Байдена в 2024 году», — заключила телеведущая.

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