На штурм: лучшее видео из зоны СВО за день
Опубликованы новые кадры российской артиллерии в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают громить противника.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Наши бойцы продолжают громить враг — расчеты самоходных установок «Гиацинт-С» наносят огневое поражение по позициями опорным пунктам, не оставляя боевикам ни единого шанса. Российская армия на передовой уничтожает противника артиллерийским обстрелом.
В то же время экипажем зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» были с легкостью обнаружены все украинские воздушные цели, как вражеские беспилотники. В ходе группового пуска все обнаруженные цели были поражены.