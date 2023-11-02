На штурм: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают громить противника.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Наши бойцы продолжают громить враг — расчеты самоходных установок «Гиацинт-С» наносят огневое поражение по позициями опорным пунктам, не оставляя боевикам ни единого шанса. Российская армия на передовой уничтожает противника артиллерийским обстрелом.

В то же время экипажем зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» были с легкостью обнаружены все украинские воздушные цели, как вражеские беспилотники. В ходе группового пуска все обнаруженные цели были поражены.