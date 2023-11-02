Владимир Путин заявил, что доходы россиян растут выше темпов инфляции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

Читайте нас в: Дзен Новости

За восемь месяцев показатель увеличился на 7,5%.

Доходы российских граждан растут стремительнее темпов инфляции. В течение последних восьми месяцев они увеличились на 7,5% в реальном выражении. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на совещании по экономическим вопросам.

«Увеличиваются и заработные платы в экономике, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении. То есть растут заработные платы темпами выше инфляции», — сказал он.

Глава государства обратил внимание правительства и Банка России на важность эффективных скоординированных действий по снижению инфляции. Этот процесс, добавил Путин, напрямую отражается на благополучии граждан. Важно тщательно отслеживать динамику цен на социально значимые и наиболее востребованные товары и услуги, подчеркнул президент.

Прежде Банк России спрогнозировал, ускорение роста потребительских цен в РФ по итогам года на величину от 7 до 7,5%. Целевым показателем 2023 года были 4%, но этого результата добиться уже невозможно. Согласно плану финорганизации, в 2024-м изменения в денежно-кредитной политике страны позволят снизить уровень годовой инфляции до уровня от 4 до 4,5%. Так, в конце октября Центробанк уже значительно поднял ключевую ставку с 13 до 15% годовых.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как повышение ставки отразится на экономике России и ее положении в мире.