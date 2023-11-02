«Русские нас превосходят»: главком ВСУ Залужный похвалил наших бойцов

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Владимир Зеленский пока никак не отреагировал признание украинского военачальника. Между ними грядет новый скандал?

Российская авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были высоко оценены главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным. Удивительно, но он признал значительное преимущество российских бойцов в зоне спецоперации во время интервью изданию The Economist.

«Военно-воздушные силы России… сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи», — сообщил военачальник.

Кроме того, он добавил, что их специальные снаряды Excalibur с GPS-наведением уже потеряли свою эффективность из-за того, что российская армия модернизировала силы РЭБ.

«Контрбатарейная стрельба России улучшилась. Во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов „Ланцет“», — добавил Залужный.

По словам военачальника, западные поставки не спасают ВСУ, к примеру, танки для разминирования из Норвегии вообще оказались практически бесполезны. Киев требует к ним еще и датчики, которые могут помочь обнаружить мины в земле, используя скрытые от глаз световые импульсы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Шойгу поручил учитывать опыт применения беспилотников в зоне СВО.