Что делать? Любимая работа больше не приносит удовольствия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Adam Lawrence; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Если вы перестали радостно просыпаться в будние дни и уже не спешите на свой пост, не отчаивайтесь — есть способ все изменить.

Найти дело, приносящее радость и хороший заработок — это большой успех. Для кого-то удача, для других результат долгого пути самоопределения, но все же успех. Однако, прослужив на своем посту много лет, вы можете однажды испытать разочарование. Можно ли вернуть утраченную страсть или пришло время уходить? На этот вопрос в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила психолог Марина Гогуева.

«Наша жизнь — это процесс динамичный. Меняемся мы сами, меняются наши отношения с другими людьми, наше поведение, наши приоритеты, поэтому что-то, что радовало нас десять лет, может в какой-то момент перестать нас радовать, потому что мы изменились. Не стоит ждать таких же эмоций, как в первый день, через несколько лет трудового пути», — говорит эксперт.

По словам психолога, нередко работа перестает радовать и вдохновлять, потому что меняется сам фактор, определявший ранее положительные стороны профессии. Так бывает с людьми, ценившими сплоченный и веселый коллектив после ухода некоторых сотрудников — на новую должность, в декретный отпуск и прочие жизненные перипетии. Отношения с новыми коллегами складываются не так благополучно, постепенно ослабевает фактор любви к компании в целом и своему месту в ней в частности.

«Или раньше вас очень устраивала зарплата, но семья расширилась, ипотека, кредит, желание путешествовать — и денег стало объективно не хватать на эти потребности. Или, может быть, вам нравился сам процесс работы, но за несколько лет он превратился в рутину, и поэтому перестал радовать», — отметила Гогуева.

Потребность в росте и развитии сводит с ума немало людей, подолгу занимающих одну должность. Ничего не меняя в профессиональной жизни годами, вы рискуете потерять к ней интерес. Так что рано или поздно должен наступать период перемен. Возможно, стоит задуматься о повышении квалификации, попробовать себя в смежной области, а то и вовсе открыть свой талант в совершенно новой сфере.

Как и было сказано выше, жизнь динамична, и личные приоритеты меняются с течением времени. И если это произошло, необходимо найти новый фактор, который будет приносить удовольствие. Кто-то мечтает о получении руководящей должности, кто-то ищет счастье в проектной работе или собственном бизнесе.

Могло случиться и так, что изменились ваши жизненные приоритеты, и поэтому важно найти новый фактор, который будет приносить удовольствие. Возможно, это статус, то есть получение руководящей должности, или какая-то проектная работа, новое направление, а может быть небольшой шаг вперед в виде расширения полномочий, возможности принимать самостоятельные решения. От кардинального — к небольшим деталям.

«Попробуйте прислушаться к своим истинным потребностям, тогда вы точно найдете направление, которое вам будет дарить удовольствие от работы», — заключила психолог

Ранее 5-tv.ru как раз давал полезный урок для тех, кто находится в поиске работы. HR-консультант Полина Нанаева объяснила, как обсуждать зарплату с будущим руководителем.