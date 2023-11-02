Американские военные подорвали в небе ракету МБР Minuteman III

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

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В последний раз испытания ракеты Minuteman III, оснащенной разделяющейся головной частью с тремя блоками индивидуального наведения, проходили в сентябре.

Американские военные прервали испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III — подорвали ее в небе над Тихим океаном. Как рассказали представители Военно-воздушных сил (ВВС) США, причиной стали неполадки, возникшие во время пуска. В Пентагоне в свою очередь отметили, что неудача не помешала получить результаты, данные, необходимые для поддержания боеготовности МБР были получены.

«Подразделение Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном… из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния», — цитирует заявление РИА Новости.

Причины возникшей «аномалии» будет выяснять специально созданная комиссия, в нее вошли представители нескольких профильных ведомств.

В последний раз испытания ракеты Minuteman III, оснащенной разделяющейся головной частью с тремя блоками индивидуального наведения, проходили в сентябре. О происшествиях не сообщалось, это была рядовая проверка потенциала ядерного сдерживания США. Американские военные тогда убедились, что он «надежен и эффективен».

Прежде в Пентагоне упоминали подготовку к испытаниям. Так, пресс-секретарь главной штаб-квартиры ведомства Патрик Райдер подчеркивал, что главной целью была демонстрация ядерных мощностей. Он также отметил, что проверку запланировали несколько лет назад, а накануне даты пуска о ней уведомили российскую сторону.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Японии сообщили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР.