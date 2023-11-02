Израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы

Фото: www.globallookpress.com / JINI

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Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что наземная операция продолжается согласно плану.

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прорвали переднюю линию обороны палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, его слова приводятся в материале газеты Haaretz. Он также сообщил, что военные убили главу противотанкового комплекса ХАМАС в результате авиационного удара. По словам Хагари, наземная операция Израиля продолжается в соответствии с планом.

«Благодаря тщательному планированию, точной разведке, а также комбинированным и скоординированным атакам с суши, моря и воздуха мы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа», — цитирует представителя ЦАХАЛ РИА Новости.

Конфликт между Палестиной и Израилем, основанный на территориальном споре, продолжается десятилетиями. Очередное обострение началось 7 октября — из сектора Газа по Израилю был нанесен самый масштабный за всю историю противостояния ракетный удар. Затем бойцы ХАМАС прорвались в приграничные районы еврейского государства, атаковали военных и мирное население, взяли заложников, был объявлен старт операции «Потоп Аль-Аксы».

Ответном ЦАХАЛ стала операция «Железные мечи». За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с сектором Газа. Удары с неба велись как по военной инфраструктуре, так и по гражданским объектам, началась блокада Газы. В город не завозят воду и продукты, лекарства и топливо, нет электричества. В регионе погибли более 8,5 тысячи человек, почти 40% из них — дети. В Израиле число жертв превысило 1,4 тысячи, среди них 20 россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ХАМАС и ЦАХАЛ ведут бои в тоннелях под Газой.