За сутки до смерти Мэттью Перри засняли на свидании с таинственной незнакомкой

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Артист был так увлечен беседой со своей спутницей, что едва притронулся к еде. Как она может быть связана с внезапной гибелью знаменитости?

Американский актер Мэттью Перри за сутки до своей смерти обедал с неизвестной публике женщиной и выглядел увлеченным ею и веселым. Фото артиста и его спутницы на свидании опубликовало издание TMZ. Отмечается, что настроение Перри на встрече вполне соответствует рассказам его близких — в последнее время он переживал подъем, творческий и эмоциональный, был полн идей и планов.

Звезда сериала «Друзья» привел таинственную брюнетку в ресторан отеля Bel-Air в Лос-Анджелесе. Пара провела за столиком около часа. Разговор, судя по словам очевидцев, так увлек Перри, что он едва успел притронуться к своим напиткам и еде. Фотографии были сделаны 27 октября около 14:30, на следующий день тело актера обнаружили в джакузи в его доме. Делом занимается отдел по расследованию убийств и грабежей полиции Лос-Анджелеса. Предположений о криминальном характере инцидента нет, власти работают над ним в связи с громким именем покойного.

В окружении Перри рассказали, что он никогда не был более счастливым, чем в последние несколько недель. Его книга «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» 2022 года о собственном опыте борьбы с наркозависимостью имела успех. По словам самого артиста, после прочтения его труда люди записывались на курсы реабилитации, и это было самой важной частью признания. Перри также собирался вернуться в кино — он готовился к новым проектам и планировал развивать идеи телесериалов.

Причина смерти звезды сериала «Друзья» все еще не озвучена. Ранее 5-tv.ru публиковал подробности расследования внезапной трагедии.