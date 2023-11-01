Родственные узы: почему Эштон Кутчер хотел свести счеты с жизнью

Фото: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian

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У знаменитого американского актера с раннего детства были проблемы в семье.

7 февраля 2023 года Эштону Кутчеру и его брату-близнецу исполнилось 45 лет, и это настоящее чудо, потому что врачи не раз предрекали Майклу скорый уход из жизни. Но он вырос и стал профессиональным юристом, в то время как Эштон — голливудская звезда первой величины. Когда-то будущий актер всерьез собирался покончить с собой ради брата, а после наотрез отказался помогать ему.

Нечаянная радость

Будущие родители, Ларри и Дайан Кутчер, в феврале 1978 года ожидали появления на свет сына. Они надеялись на рождение мальчика, ведь у них уже была дочь Тауша. Ультразвуковые исследования в то время еще массово не проводились, поэтому для Дайан стало сюрпризом появление на свет сразу двух сыновей. Первым родился крепкий четырехкилограммовый малыш. Но через пять минут раздался крик второго новорожденного.

Будущие родители не знали о том, что у них будут близнецы, к тому же младший сын был очень слаб. В отличие от брата, он весил меньше двух килограммов, и врачи посоветовали родителям поскорее крестить малыша, ибо, по их опыту, такие дети часто уходили из жизни еще до первого дня рождения. Сразу после родов мальчика, который родился вторым, забрали в реанимацию, а родители, убежденные католики, стали молиться за его здоровье. Старшего сына назвали Эштоном, а младшего — Майклом. И последний демонстрировал такую тягу к жизни, что доктора только диву давались.

Смерть ради жизни

К моменту выписки из роддома у Майкла было два установленных диагноза: кардиомиопатия и ДЦП. Если с ДЦП можно было жить, то заболевание сердца практически не оставляло никаких шансов. Братья росли, а состояние здоровья Майкла только ухудшалось.

Эштон Кутчер вспоминал впоследствии о том, как ему не хотелось возвращаться домой, потому что он боялся услышать новость о смерти брата. Он постоянно занимал себя, пытался отвлечься от грустных мыслей о Майкле. Чем старше он становился, тем выше был риск летального исхода, и спасти его могла только пересадка донорского сердца, которое все никак не находилось.

Когда Эштону и Майклу исполнилось по 13 лет, ситуация стала критической. Врачи сразу сказали обескураженным родителям: если в течение 48 часов сердце не пересадить, Майкл погибнет. Подростка госпитализировали в надежде на то, что в ближайшие часы появится донор. Эштон стоял на балконе городской больницы, где находился Майкл и готовился к тому, чтобы прыгнуть вниз. Он решил, что его сердце идеально должно подойти родному брату и, если он сейчас погибнет, то сможет спасти Майклу жизнь.

Именно там и нашел Эштона отец. Он внимательно посмотрел на сына и покачал головой. Ларри Кутчер сказал: «Я знаю, о чем ты думаешь. Не делай этого». А после они вместе стояли, обнявшись, и каждый думал о том, что он сделал или не сделал для Майкла. Часы тянулись мучительно долго, а надежда на спасение таяла с каждой минутой. Но чудо все же случилось: во Флориде в дорожно-транспортном происшествии погибла молодая женщина, а ее сердце подошло брату Эштона Кутчера идеально.

Без жалости

Вот уже 32 года Майкл Кутчер живет с донорским сердцем, а его семья ежедневно радуется тому, что над ними перестал нависать дамоклов меч болезни. Естественно, диагноз ДЦП никуда не делся, но Майкл утверждает, будто его проявления «смазаны», по крайней мере, передвигается он самостоятельно и вполне способен удерживать свое тело в вертикальном положении. Правда, руки и ноги ему приходится постоянно разрабатывать, он носит слуховой аппарат и очки с толстыми линзами.

Естественно, в школьные годы Майклу Кутчеру приходилось несладко. Ровесники не упускали случая подшутить над слабым одноклассником, но до откровенных издевательств дело никогда не доходило, ведь все знали: если обидеть Майкла, то тут же появится Эштон, и обидчику придется несладко. Старший брат всегда опекал младшего, неизменно помогал ему и во всем поддерживал. Но однажды он понял, что Майклу надо учиться отстаивать свои интересы самостоятельно, а не полагаться во всем на него.

Братья всегда проводили вместе много времени, и однажды во время игры в баскетбол на заднем дворе, Эштон вдруг отказался помочь Майклу забросить мяч в кольцо, как это обычно бывало. Эштон сказал о том, что Майкл может оставаться слабым, но он может и бороться. Он, Эштон, не поможет ему забросить мяч в корзину, а мамы радом нет. Но Майкл просто обязан попробовать. И это касалось не только баскетбола.

Слова брата заставили Майкла задуматься. И со временем он понял: жалость делает его слабым, поэтому попросил не смотреть на него с жалостью. Теперь он хотел, чтобы в нем видели сильного человека. Он окончил юридический факультет университета и стал крепким профессионалом в юриспруденции.

А еще, благодаря брату Эштону, Майкл Кутчер заговорил открыто о своем заболевании и стал помогать людям с таким же диагнозом, как и у него. Эштон Кутчер уже давно не опекает Майкла, напротив, он уверен, что тот вполне самостоятелен и самодостаточен.

Эштон Кутчер долгое время мечтал о том, что когда-нибудь он изобретет лекарство от болезни брата и даже поступил в Айовский университет, по окончании которого мог бы стать инженером-биохимиком. Однако судьба распорядилась совсем по-другому. После того, как Эштона выгнали из общежития за доставляемые соседям неудобства в виде шума, молодой человек решил выбрать другую сферу деятельности. Поначалу он попробовал себя в модельном бизнесе, а после решил сделать карьеру актера, в которой в результате преуспел.

Эштон Кутчер называет себя очень счастливым человеком, ведь радом с ним вот уже больше десяти лет находится актриса Мила Кунис. В искренность чувств актеров многие просто не верили, но им, по большому счету, было абсолютно все равно. Они просто позволили себе стать счастливыми.

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