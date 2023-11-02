Питание вне дома: как дешевле обедать на работе

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Обед должен быть по расписанию. Но как выгоднее всего перекусить?

Работа зачастую может сильно выматывать. Помочь восполнить запас сил во время тяжелого рабочего дня поможет сытный перекус, однако, если в советские годы для работяг были специальные столовые, где можно было недорого и вкусно поесть, то как же быть современному человеку, если посреди рабочего дня у него заурчал живот? Сайт aif.ru разобрался, как выгодно и вкусно перекусить на работе.

Хороши вариантом остаются столовые. Хоть времена СССР и прошли, но некоторые заведения общепита дожили и до наших дней. Они часто находятся недалеко от вузов и заводов, однако и заведения в ретро-стиле стали пользоваться популярностью. Цены в столовых зачастую невысокие — полноценно поесть в них можно в районе 300 рублей, однако и ассортимент блюд там соответствующий — котлеты, гарниры, супы и прочая простая, но сытная еда.

В 2000-х в России появились «бизнес-ланчи». По сути — это наследники комплексных обедов. За фиксированную цену клиент может перекусить двумя-тремя блюдами, с возможностью выбора из нескольких вариантов. Бизнес-ланчи бывают на любой вкус и цвет, поэтому сотрудники офисов часто выбирают именно их, чтобы быстро и сытно поесть, не затрудняя себя раздумьями о выборе блюд.

За последние несколько лет набрала обороты сфера доставки еды. С помощью множества мобильных приложений у офисного служащего появляется возможность выбрать практически любое блюдо из любой кухни мира и получить его лично в руки, не покидая своего рабочего места. Цена блюда с учетом доставки может немного кусаться, однако разработчики приложений для заказа еды часто проводят акции, а постоянные клиенты получают скидки.

Также не стоит забывать о том, что вам не нужно будет платить повару, если повар — это вы. Многие взяли за правило готовить еду дома, а потом брать с собой на работу. И больше не нужно заворачивать бутерброды в фольгу и пакеты — в продаже уже давно появились ланч-боксы — специальные коробочки, разработанные как раз для переноски еды из дома на работу. В ланч-боксах зачастую есть несколько удобных отделений для разных блюд и отсек для столовых приборов, а сами контейнеры можно ставить в микроволновые печи. Приготовление еды дома затрачивает лишние силы и время, но зато экономит вам кучу денег, ведь одна порция домашней еды стоит в три-четыре раза дешевле, чем точно такое же блюдо в любом кафе.

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