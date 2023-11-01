Киеву F-16 надолго не хватит, ВСУ обстреляли Донецк, депутатов увольняют: самые важные события дня

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Падалко; 5-tv.ru

Украина обостряет обстановку в зоне СВО, но обещанная помощь Запада ей не помогает.

Сегодня, 1 ноября, военкоры и оператор МИЦ «Известия» были прооперированы после того, как попали под обстрел ВСУ. Украина обостряет ситуацию у границ Белоруссии. Опытный образец самолета Ил-96-400М совершил первый полет. Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force Обещанного Западом числа истребителей F-16 не хватит Киеву и на месяц — ВС РФ ликвидируют их примерно за 20 дней. Только за октябрь российские силы ликвидировали 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ в зоне спецоперации. В это число входит 37 вражеских самолетов. Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru Группа сотрудников «Известий» попала под обстрел украинских войск в Донецке во время работы. Военкоры Алексей Полторанин и Евгений Быковский, оператор МИЦ «Известия» Александр Мартемьянов получили осколочные ранения. Фото: Пресс-служба ОАК Опытный образец широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет. В рамках полета были проверены устойчивость воздушного судна и его управляемость, а также силовая установка и возможности захода на посадку, которые обеспечиваются радиотехническими средствами. Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert Киевский режим сосредоточил до 120 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Белоруссии, причем 17 тысяч из них привлекаются для усиления охраны госграницы. Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ Государственная дума проголосовала за досрочное лишение депутатских полномочий Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от партии «Справедливая Россия — За правду». Их лишили мандатов в связи с их отсутствием более 30 дней на заседаниях комитета и комиссии, в которые они входили.

Ранее 5-tv.ru расказывал, что ВКС РФ уничтожили два Су-27 ВСУ и восемь HIMARS в ДНР.