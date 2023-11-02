Поцелуй в поле: подробности романа Гвинет Пелтроу с Мэттью Перри

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На момент знакомства актер уже снял пилотную серию «Друзей», но шоу, которое станет международной сенсацией, еще не вышло в эфир.

Актриса Гвинет Пэлтроу вспомнила романтический момент, который она пережила с недавно умершим актером Мэттью Перри, пишет Daily Mail.

51-летняя обладательница Оскара вспомнила, как поцеловала его «в поле с высокой травой» во время «волшебного лета», которое они провели незадолго до того, как он стал известен в сериале «Друзья».

«Я встретила Мэтью Перри в 1993 году на театральном фестивале Уильямстаун в Массачусетсе <…> Мы оба провели там большую часть лета, играя спектакли», — вспоминала она.

Пэлтроу запомнила его как «такого забавного, такого милого и с ним было так весело». Она намекнула, что их отношения были более чем дружескими.

«Мы ездили купаться в ручьи, пили пиво в баре местного колледжа, целовались в поле с высокой травой», — рассказала она.

Гвинет написала, что на момент знакомства актер уже снял пилотную серию «Друзей», но шоу, которое станет международной сенсацией, еще не вышло в эфир.

«Он нервничал, надеясь, что его большой прорыв уже не за горами. Некоторое время мы оставались друзьями, пока не разошлись, но я всегда была рада его видеть, когда это происходило», — рассказала актриса.

Тело актера Мэттью Перри нашли в минувшую субботу. Версий произошедшего несколько. По одной из них, у 54-летнего актера остановилось сердце, когда он находился в своем любимом джакузи. Якобы виной всему двухчасовая игра в теннис перед этим.

По другой, актер был в глубокой депрессии и пытался воссоединиться со своей бывшей девушкой. Возможно, что актер решил сам уйти из жизни. Официальных данных по-прежнему нет.

По данным источников телеканала CNN и издания Los Angeles Times, пожарная служба Лос-Анджелеса (LAFD) была на месте в 16:07, через семь минут после звонка от неизвестного, полиция — еще через три минуты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отчетах пожарной службы Лос-Анджелеса говорилось о наличии в доме некоего постороннего, который перетащил тело актера в джакузи.