Будущее западной энергетики под вопросом: главное с Петербургского газового форума

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Теперь вектор сотрудничества задает Азия.

И пока Макрон ищет новых поставщиков энергоресурсов, незавидное будущее европейской энергетики обсуждают в Петербурге на крупном международном газовом форуме. Там на пленарном заседании уже заявили, что рынок энергоресурсов для Запада будет дефицитным.

За последний месяц цена за тысячу кубометров газа там сильно выросла. И только поставки российского трубопроводного топлива могут ее снизить. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов — о важных заявлениях, которые сегодня прозвучали в Петербурге.

Свыше пятисот крупнейших игроков газовой отрасли из 35 стран собрались в эти дни в Петербурге. В центре внимания — изменения на мировом газовом рынке. Недобросовестная конкуренция привела к тому, что рынок стал нестабильным и волатильным.

«Для стран Запада газовый рынок останется узким, при этом объем спроса на газ неуклонно будет расти в ближайшие десятилетия», — сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Несмотря на то что из многих проектов «Газпрома» вышли европейские партнеры, это никак не повиляло на работу гиганта.

«Западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись. Но Бог им судья. В любом случае я просто хочу обратить внимание на то, что страны Запада всегда потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать», — отметил Миллер.

И пока Европа неминуемо сталкивается с дефицитом ресурсов, Россия перенаправляет газовые потоки в дружественные страны.

«Доля трубопроводных поставок российского газа составила уже 33 процента, одна треть. И в 2022 году наши трубопроводные поставки, трубопроводные поставки „Газпрома“, они фактически дали 50% прироста китайского импорта», — уточнил Миллер.

Кроме Поднебесной, в мире — сотни стран заинтересованы и сейчас в сотрудничестве с Россией.

«Мы не должны ошибиться в тенденциях мировых и развития, особенно тех стран, которые сегодня используют и собираются наращивать производство энергии, собираются сотрудничать с Россией, например страны Африки», — сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Сегодня в рамках форума состоялось важное событие — газ стал доступнее для жителей 18 регионов. Сразу несколько объектов подключили к газотранспортной системе России.

«Мы принимали законодательные инициативы, в частности по предложению Совета Федерации были внесены изменения в нормативные акты по порядку заявки на газификацию. В разы сократилось количество бумаг, необходимых для оформления. И программа оказалась очень востребована. Она охватила практически всю Россию. На сегодня газовые сети подведены к границам 750 тысяч участков. Почти 400 тысяч домовладений уже полностью подключены к газу», — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Особенно уязвимые слои населения — многодетные семьи, малообеспеченные граждане, инвалиды получат компенсацию 100 тысяч рублей на газовое оборудование.

Президент поставил новую задачу подключить к газу не только жилые дома, но и школы, детские сады, поликлиники, фельдшерские пункты. Программа должна быть бессрочной, чтобы комфорт был за каждым светящимся окном.

«В рамках программы газ придет в более чем один миллион семей, а газифицировано будет более 5700 населенных пунктов, деревень», — подытожил корреспондент.