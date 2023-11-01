Она хотела от него уйти: ревнивец гвоздями прибил возлюбленную к доске

Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken

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Таким образом злоумышленник пытался спасти отношения.

В Екатеринбурге мужчина прибил ноги своей возлюбленной к доске, потому что та хотела разорвать отношения. Девушке пришлось устроить ДТП, чтобы спастись от изверга.

Житель Екатеринбурга затащил партнершу в гараж, когда услышал от нее о намерении расстаться. Как сообщает издание URA.RU со ссылкой на источник, мужчину разозлило, что она отключила телефон и долго не выходила на связь — тогда он нашел ее и запер.

В гараже 32-летний житель Екатеринбурга на протяжении нескольких часов пытал возлюбленную, а после прибил ее ступни гвоздями к доске и посадил за руль. Чтобы спастись, девушка устроила ДТП.

Прибывшие на место аварии правоохранители передали пострадавшую медикам. В одной из больниц Екатеринбурга она впала в кому, и пришла в себя только на следующий день.

«Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, но она уже может самостоятельно принимать легкую пищу. Врачи, можно сказать, круглосуточно следят за ее состоянием», — сообщает источник.

По словам пострадавшей, возлюбленный неоднократно использовал в отношении нее кулаки в качестве последнего аргумента в их конфликтах. Именно рукоприкладство и стало главной причиной, по которой девушка решила разорвать отношения.

В настоящее время злоумышленник отправлен в СИЗО на два месяца. Свои действия он оправдывает тем, что любимая его обманула.

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