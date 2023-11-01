«Осознанно подходит»: навредит ли дочери Бони частое отсутствие матери

Фото: www.globallookpress.com / Victoria Bonya

Читайте нас в: Дзен Новости

Единственной дочери модели в настоящее время 11 лет.

После череды скандалов и крупных событий в жизни телеведущая Виктория Боня решила воссоединиться с 11-летней дочкой Анджелиной-Летицией. Они расставались на несколько месяцев, так как звезда делала пластику лица в Америке, а затем летала на Мальдивы с очередным возлюбленным.

Психолог Марта Фролова объяснила изданию «Страсти», не навредят ли дочери частое отсутствие матери, а также ярое стремление родительницы сохранить красоту и молодость.

По словам специалиста, постоянная нехватка матери в жизни ребенка действительно может отрицательно отразиться на его развитии.

«Девочки, которые часто оставались без внимания или воспитывались „холодной“ мамой, больше подвержены абьюзивным и манипулятивным отношениям, а также отношениям с женатыми и холодными мужчинами, так как привыкают к постоянному отсутствию любимого человека рядом и для них такой расклад становится нормой», — объяснила психолог.

Вместе с тем Боня сняла реакцию дочки по итогам пластики и многие обратили внимание, что девочка не проявила ярких эмоций. Поклонники знаменитости подумали, что наследница так часто видит изменения мамы, что может перестать воспринимать свою красоту.

По мнению психолога, этого можно избежать, если грамотно общаться с девочкой и говорить ей о том, что она прекрасна и без вмешательства хирургов или косметологов.

«Вика осознанно подходит к воспитанию дочери и объясняет ей мотивы своих изменений, говоря о том, что каждый волен делать со своим телом и жизнью ровно то, что он хочет. Я надеюсь, что Боня максимально поддерживает естественную красоту дочери и говорит ей о том, что она прекрасна такой, какая она есть», — отметила эксперт.

Кроме того, она предположила, что Боня разговаривает с ребенком и о поездках, оговаривая их точный срок. Анджелина-Летиция с раннего детства часто живет с папой, который активно участвует в ее воспитании, поэтому разлука с мамой воспринимается ей спокойно.

Таким образом, дитя знаменистости принимает активное участие в планировании собственной жизни и благодаря тому, что родители с ней максимально открыты и честны, растет здоровым и счастливым ребенком.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня показала результаты пластической операции.