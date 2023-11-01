Теперь все понятно? Появился первый результат теста Мэттью Перри на наркотики

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs/Cnp

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Появляется все больше подробностей об резонансной смерти звезды сериала «Друзья».

Первоначальные тесты не обнаружили в организме 54-летнего актера Мэттью Перри наркотиков — фентанила и метамфетамина. Об этом сообщает таблоид TMZ.

«Сейчас проводится более глубокая токсикологическая экспертиза, которая может занять от четырех до шести месяцев», — говорится в материале.

Наличие других наркотиков или лекарственных веществ в крови звезды экспертиза определит позднее. После получения результатов исследования эксперты смогут назвать причину и характер смерти актера.

Мэттью Перри нашли мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Известно, что актер много лет боролся с наркоманией и алкоголизмом — при этом ни наркотиков, ни спиртного возле тела звезды не обнаружили.

Смерть известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» артиста стала не только внезапной трагедией, но и поводом для споров. До сих пор официальная причина кончины актера неизвестна.

Тело 54-летнего Мэттью Перри было обнаружено в джакузи в его доме. Он скончался до прибытия экстренных служб.

В отчетах правоохранителей отмечается, что в доме Мэттью Перри был «свидетель». Некто переместил тело в джакузи, чтобы голова находилась над водой.

Ранее 5-tv.ru писал, могла ли любовь к необычному спорту убить Мэттью Перри.