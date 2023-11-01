Теперь все понятно? Появился первый результат теста Мэттью Перри на наркотики
TMZ: первые тесты не показали наркотиков в крови Мэттью Перри
Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs/Cnp
Появляется все больше подробностей об резонансной смерти звезды сериала «Друзья».
Первоначальные тесты не обнаружили в организме 54-летнего актера Мэттью Перри наркотиков — фентанила и метамфетамина. Об этом сообщает таблоид TMZ.
«Сейчас проводится более глубокая токсикологическая экспертиза, которая может занять от четырех до шести месяцев», — говорится в материале.
Наличие других наркотиков или лекарственных веществ в крови звезды экспертиза определит позднее. После получения результатов исследования эксперты смогут назвать причину и характер смерти актера.
Мэттью Перри нашли мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Известно, что актер много лет боролся с наркоманией и алкоголизмом — при этом ни наркотиков, ни спиртного возле тела звезды не обнаружили.
Смерть известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» артиста стала не только внезапной трагедией, но и поводом для споров. До сих пор официальная причина кончины актера неизвестна.
Тело 54-летнего Мэттью Перри было обнаружено в джакузи в его доме. Он скончался до прибытия экстренных служб.
В отчетах правоохранителей отмечается, что в доме Мэттью Перри был «свидетель». Некто переместил тело в джакузи, чтобы голова находилась над водой.
Ранее 5-tv.ru писал, могла ли любовь к необычному спорту убить Мэттью Перри.