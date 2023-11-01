Мемуары Мэттью Перри годовалой давности сбросили с пьедестала книгу Бритни Спирс

Фото: www.globallookpress.com / MediaPunch/face to face

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Звезда сериала «Друзья» ушел из жизни 28 октября.

Мемуары Мэттью Перри, вышедшие год назад, после смерти актера побили все рекорды по продажам на площадке Amazon, обогнав биографическую книгу певицы Бритни Спирс. Об этом пишет издание Radar Online.

Книга актера «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» стала бестселлером в США и Великобритании. После смерти Мэттью Перри продажи книги резко возросли, и мемуары поднялись на первое место в интернет-магазине.

До этого лидером были мемуары Бритни Спирс, вышедшие на прошлой неделе. Певица откровенно рассказала в книге обо всех подробностях личной жизни, начиная с 13 лет — в том числе об аборте от Джастина Тимберлейка и употреблении наркотиков.

«Мемуары Мэттью Перри в настоящее время занимают первое место в твердом переплете и пятое — в мягкой обложке», — говорится в статье.

Мэттью Перри нашли мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Известно, что актер много лет боролся с наркоманией и алкоголизмом — при этом ни запрещенных веществ, ни спиртного возле тела звезды не обнаружили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могла ли любовь к необычному спорту убить Мэттью Перри.