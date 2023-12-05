«Мужчины не меняются»: о чем новая песня группы «Фабрика»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Отвечать за мужчин перед красотками пришлось Алексею Воробьеву.

Состоялась презентация долгожданного клипа «Дурочка-любовь» группы Фабрики и блогера Helen Yes. Роль злосчастного сердцееда сыграл Алексей Воробьев. Символично, что ведущим мероприятия стал психолог Павел Раков. Среди приглашенных гостей были Вячеслав Макаров, AKMAL’ и другие.

По сюжету клипа героини участниц группы «Фабрика» в разные промежутки времени приходят на прием к Барби-психологу в исполнении Helen Yes из-за проблем в отношениях. Сердца девушек разбил один и тот же парень (Алексей Воробьев), но они об этом даже и не догадываются. А в конце и вовсе выясняется, что героиня Helen Yes также пострадала от действий того же самого молодого человека. Сами артистки признались, что они не просто так решили сделать коллаборацию, ведь каждой из них не понаслышке знаком подобный сердцеед.

«Очень здорово, что в этой песне нет каких-то слез. <…> Вот ты отпустил эту дурочку-любовь и ладно. И идешь дальше, то есть она прямо мотивирует тебя идти дальше, не сдаваться и не терять доверие к мужчинам, к этой жизни, быть все равно позитивной, верить в сказку, верить в любовь! Не дурочку, а обычную! Настоящую! Чистую и искреннюю любовь», — эксклюзивно отметила Helen Yes в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам психолога Павла Ракова, чтобы не повторить ошибок героинь клипа, в отношениях важно не только доверять своим чувствам и интуиции, но и не забывать использовать рациональное мышление. И прежде всего нужно смотреть на действия мужчины, а не на его слова.

«Есть две хороших новости и одна плохая. Первая хорошая новость — клип классный! Вторая плохая новость — мужчины не меняются. И третья хорошая новость — можно найти хорошего достойного мужчину, если вести себя правильным образом, потому что дурочка-любовь — это правда так. Ведь любовь иногда слепа, это чувства, эмоции, а если включать еще голову, научиться делать это правильно, таких историй не будет», — уверен Павел Раков.

А что делать, если мужчина все-таки взял и разлюбил? Вячеслав Макаров убежден, что расставание — это искусство, поэтому важно правильно сообщить девушке о своем решении. На время парням необходимо обуздать свое самолюбие, осознавая, что представительницы прекрасной половины человечества — существа эмоциональные.

«Это самый, наверное, болезненный процесс, когда ты к человеку равнодушен, а он к тебе нет. У меня, конечно, были такие истории, но я пытался максимально безболезненно провести эту процедуру. По крайней мере, у меня нет, допустим, девушек, с которыми я разошелся так, что мы не общаемся, ненавидим друг друга. Как-то все у меня получается в жизни очень чинно-благородно», — рассказывает певец и телеведущий.

А 19-летний исполнитель AKMAL’ уже долгое время встречается со своей девушкой Александрой. По словам певца, это первые его серьезные отношения. До встречи со своей возлюбленной ему каждый день нравилась все новая и новая девушка, но сейчас, как убеждает AKMAL’, он вырос и заинтересован лишь в одной. Но поклонниц артиста это не смущает.

«Я не знаю, всерьез они это делают или не всерьез, но у меня девушки на концертах тоже проявляют эту любовь, но любовь не фанатскую, а именно как к мужчине. Но меня это не сказать отталкивает, мне просто это не близко. Мне это не нужно. У меня есть девушка», — отметил певец.

Моргни, AKMAL’, если тебя держат в заложниках!

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Воробьев закрутил сразу с четырьмя звездными красотками.