«Будем жить»: военкор «Известий» Быковский вышел на связь после операции

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Жизнь журналиста была под угрозой — один из осколков пробил жизненно важный орган.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский вышел на связь после операции по удалению осколка, которая потребовалась ему после обстрела Донецка со стороны украинских боевиков. Он записал для 5-tv.ru видео, в котором рассказал о своем самочувствии.

«Прооперировали, достали осколок из района печени — самый опасный, за который врачи больше всего переживали. В руках еще остались маленькие осколки — и в левой, и в правой. И в ключице. В принципе состояние нормальное, врачи хорошие, все правильно делают… Как-то так. Будем жить», — сказал Быковский.

Накануне группа журналистов «Известий» попала под обстрел украинских войск в Донецке во время работы. Военкоры Алексей Полторанин, Александр Мартемьянов и Евгений Быковский получили осколочные ранения. У Полторанина диагностировали переломы руки и ноги. Ранее он также вышел на связь, отметив, что чувствует себя нормально, и поблагодарив всех за поддержку.

Мартемьянов, по информации 5-tv.ru, находится в относительно тяжелом состоянии и помещен в реанимацию. Известно, что у него зафиксированы проникающие ранения бедер на обеих ногах.

В Следственном комитете России заявили, что будут расследовать факты обстрелов украинскими националистами территории Донецкой народной республики (ДНР), в результате которых погиб сотрудник МЧС, пострадали журналисты «Известий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Донецк всю минувшую ночь обстреливали украинские боевики. Удары пришлись в основном по Буденовскому и Калининскому районам — били кассетными боеприпасами.