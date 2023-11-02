«Вопрос технологий»: почему мог умереть пациент с пересаженным сердцем свиньи

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Личный архив Льва Авербаха; 5-tv.ru

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Зачем пациенту пересадили орган животного вместо человеческого и в каком случае возможна такая рискованная операция?

Второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, скончался спустя шесть недель после трансплантации. Что могло стать причиной смерти и можно ли вообще жить со свиным сердцем — в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-терапевт Лев Авербах.

По его словам, сердце именно свиньи было выбрано не случайно. Как ни странно, оно считается наиболее близким к человеческому.

«С донорами очень тяжело. Где их взять, если их очень мало, крайне мало. Попробовали операцию. Жить со свиным сердцем можно, тут вопрос технологий и научного опыта. Можно двигаться в этом направлении и достичь каких-то реальных результатов», — отметил врач.

В качестве примера он привел переливание крови. Сначала людям переливали не те группы, и некоторые вследствие умирали. Затем определять группы крови научились, люди перестали умирать от переливания крови совсем. Здесь история такая: пересадка органов это вершина хирургии.

«Дело хорошее, но, к сожалению, в России с этим пока тяжело, потому что есть страх. Нет возможности двигаться вперед ни врачам, ни науке, потому что слишком много подозрений, запретов и проверок», — добавил эксперт.

По его мнению, наука будет двигаться в этом направлении и дальше. Если подобные эксперименты станут успешными, врачи смогут спасать сотни жизней. Но эти операции требуют высших знаний, оборудования и технологий.

Как пересадить человеку свиное сердце

Практика трансплантации органа от одного вида — другому появилась еще в XX веке. Сначала эксперименты проходили с приматами: в США почки шимпанзе пересаживали человеку 13 раз. Правда, все пациенты в течение четырех-восьми недель тогда скончались.

Потом ученые обратили внимание на свиней. Их органы наиболее подходящие, да и геном проще адаптировать под организм человека. Само по себе сердце свиньи, конечно, не совсем подходит по своим характеристикам человеку — оно меньшего размера и объема. Такой орган не сможет полностью обеспечивать кровообращение, необходимое организму человека.

Генномодифицированных свиней специально выращивали отдельной группой. До того, как пересадить человеку свиное сердце, врачи пять лет тренировались на приматах.

Первая пересадка сердца свиньи человеку была проведена в том же медцентре США, но годом ранее — в 2022-м. Тогда орган от животного получил 57-летний мужчина, страдавший от аритмии. После операции пациент прожил два месяца.

В России ксенотрансплантация запрещена, и опыты по пересадке органов от животных человеку официально здесь никогда не проводились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как второй в мире пациент с сердцем свиньи жил после трансплантации.