Госдума досрочно лишила депутатских полномочий Власова и Белоусова

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

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По какой причине нижняя палата парламента проголосовала за лишение их мандатов?

Государственная дума проголосовала за досрочное лишение депутатских полномочий Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Соответствующее решение принято согласно статье 4 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы. Иными словами, Власова и Белоусова лишили мандатов в связи с их отсутствием более 30 дней на заседаниях комитета и комиссии, в которые они входили.

Власов в беседе с журналистами уже заявил, что не считает справедливыми утверждения о его неучастии в работе комиссии. При этом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий добавил, что вопрос исключения депутата партия намерена обсудить и принять решение. Он также пообещал сообщить, кто получить мандат после ухода Власова.

Что же касается Белоусова, то в августе 2022 года его приговорили к десяти годам колонии строгого режима за крупнейшую взятку в России. По данным следствия, в период с мая 2010-го по январь 2014 года он получил от руководителя одного из холдингов взятку за покровительство. Размер незаконных средств составил более трех миллиардов рублей. В том же месяце Белоусова объявили в розыск.

В беседе с «Интерфаксом» сопредседатель партии «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов заявил, что мандат Белоусова может перейти к кандидату в той же территориальной группе по Удмуртии и Кировской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший премьер СССР Николай Рыжков досрочно сдал мандат сенатора.