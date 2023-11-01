Результат вполне предсказуем: в Британии выбрали слово года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru

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Оно чаще всего употреблялось не только в СМИ, но и обычными людьми.

В Великобритании выбрали главное слово года. Оно чаще всего употреблялось как в СМИ, так и в живой речи.

По версии словаря английского языка Collins — одного из крупнейших в стране — это аббревиатура AI, что переводится как «искусственный интеллект». На втором месте в рейтинге — nepo baby — так называют человека, который добился успеха в карьере только благодаря родителям.

В рейтинг важных вошло и слово «гридфляция» — искусственное повышение цен ради прибыли. А также слово «девлияние» — это когда в соцсетях пользователей призывают не покупать определенные товары.

Замыкает этот рейтинг слово «семаглутид». Это, как отмечается, препарат для подавления аппетита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многочисленные нововведения молодежи в русский язык традиционно вызывают отторжение у более взрослого населения, а лексикон детей зачастую становится непонятной для окружающих. Все эти «имба» и «имбовый», «скуф» и «сигма», «нормис» и «дед инсайд» вызывают шок.