Горный университет в Петербурге отмечает 250-летие

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Он был создан в Северной столице по указу императрицы Екатерины II.

Большой юбилей — 250-лет — отмечает первое высшее техническое учебное заведение России — Санкт-Петербургский горный университет. Он создан в Петербурге по указу императрицы Екатерины II.

Первыми студентами образовательного учреждения в Петербурге стали всего 19 человек, а сегодня в стенах отмечающего юбилей вуза обучаются уже 12,5 тысячи людей по 97 специальностям. Они создают в Петербурге прорывные технологии, прежде всего в минерально-сырьевом комплексе.

Выпускниками университета в Петербурге, который отмечает юбилей, становились, в частности, создатель отечественной нефтяной геологии Иван Губкин и реформатор российской металлургической отрасли Павел Обухов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая модель высшего образования, которую хотят внедрить в российских университетах с 1 сентября 2025 года, коснется не всех студентов. К началу сентября 2025 года подготовят макет новой системы и утверждены федеральные образовательные стандарты.

В рамках пилотного проекта принято 4044 человека. Из них на платной основе будут учиться свыше 250 студентов.