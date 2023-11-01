Дома и детские сады подключили к газу в 18 регионах России

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Торжественная церемония прошла в рамках Петербургского международного газового форума.

В 18 регионах России дома, поликлиники и детские сады подключили к газу. Торжественная церемония прошла в рамках Петербургского международного газового форума.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко присоединилась к собравшимся по видеосвязи. Она рассказала, что программа социальной догазификации стартовала в России в 2021-м по поручению президента, и уже стала народной.

«Она стала доступной, потому что есть поручения, которые выполняются, чтобы отдельные категории граждан, в частности, семьи участников СВО, многодетные, малообеспеченные, инвалиды имели возможность получить компенсацию в объеме не менее 100 тысяч рублей за приобретенное газовое оборудование», — сказала она.

«Особое внимание по поручению президента мы уделяем догазификации, чтобы газ также получили дома в тех населенных пунктах, куда газ уже был подан и таких договоров уже исполнены 750 тысяч. <…> Задача президентом поставлена обеспечить 100%-ю, технически возможную газификацию в нашей стране», — отметил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Среди 18 субъектов сегодня — и Ленинградская область. Там в селе Марьино Ломоносовского района ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод.

Это большое событие для всех жителей этого региона. Люди посчитали, что расходы на отопление теперь снизятся примерно в пять раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России расширят перечень граждан, получающих субсидию на газовое оборудование.