Уже четвертый район: парковка на Васильевском острове Петербурга стала платной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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В новую зону вошли более ста улиц.

Парковка на Васильевском острове Петербурга сегодня стала платной. Этот район стал четвертым после Центрального, Адмиралтейского и Петроградского, где машину теперь просто так не оставишь. В новую зону вошли более ста улиц. Для тех, кто там живет, предусмотрены льготы.

Власти города заявляют, что теперь исторический центр Петербурга станет свободнее от машин и передвигаться будет безопаснее. Но многие жители не до конца понимают и принимают новые правила. Корреспондент «Известий» Василий Михеев собрал подробности.

Волонтеры объясняют водителям новые правила. Рассказывают, сколько стоит парковка и где найти ближайший паркомат. 9000 машиномест на Васильевском острове сегодня стали платными. Еще почти 1000 — для инвалидов. Цена для мопедов и мотоциклов — 39 рублей в час, для легковушек — 100, для грузовиков — почти 200.

Цели, которые преследуют городские власти — разгрузить трафик в центральных районах и освободить дороги для общественного транспорта. Где-то пришлось изменить схему движения, где-то совсем запретить парковку. Причем первые изменения появились еще несколько месяцев назад, разметку начали рисовать летом, осенью стали появляться новые дорожные знаки, а вместе с ними и первые недовольные.

«Проблема настоящая заключается в знаках „остановка запрещена“, которые понатыкали везде, где мы раньше парковали машины», — жалуется жительница Васильевского острова Наталья Редкова.

Улица Шевченко на Васильевском острове. С одной стороны бассейн, детский садик и две школы — с другой детская стоматология и почтовое отделение — а парковаться здесь теперь можно только с 8 вечера до 8 утра — как раз, когда все эти учреждения не работают.

«Любые запреты стоянки на улично-дорожной сети связаны <…> с невозможностью по ГОСТу по ширине создать там отдельные парковочные места и оставить достаточной ширины проезжую часть с простой целью — чтобы автомобили специальных служб могли проехать», — объяснил зампредседателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков.

Другой насущный вопрос — куда денутся все машины, которые еще день назад стояли здесь бесплатно. Ответ хорошо знают в центре и Петроградском районе, где парковку сделали платной летом.

В парковочное пространство превращаются все окрестные дворы. Но вот в западной части Васильевского острова даже шлагбаумом от чужих отгородиться не получится — все дворы со сквозным проездом.

«У нас во дворах находятся школы, детские сады, междворовые проезды для скорой помощи, пожарной инспекции. Если мы здесь все перекрываем — здесь ничего не проезжает», — рассуждает жительница Васильевского острова Евгения Нестяк.

Впрочем, даже там, где есть техническая возможность установить шлагбаум, жителям приходится пройти семь кругов бюрократического ада. В этом дворе в центре Петербурга сразу после введения платной парковки поспешили перекрыть все въезды и выезды, оставив доступ только своим.

Для этого они установили шлагбаум по решению жильцов, но районной администрации он помешал.

Шлагбаум, оказался незаконный — земля городская, огораживать ее нельзя. Теперь у местных дежурства — они ставят машины поперек, чтоб чужие не ездили. Для спецтранспорта есть отдельные ворота.

«Администрация игнорирует нас — мы неоднократно обращались к ним восстановить шлагбаум, установить вазоны, установить знаки, ограничивающие въезд», — говорит председатель совета дома № 7 на Исполкомской улице Петербурга Владимир Лотоцкий.

В Москве, где платным парковкам уже 10 лет, знают все слабые места этого вопроса. Шлагбаумы, например, разрешают, устанавливать там, где кадастром не прописано.

«Вопреки требованиям федерального законодательства Москва как субъект РФ выпустила собственное постановление, согласно которому необходимо собрать не 2\3 голосов, а всего лишь более 50%, для того, чтобы принять решение об установке шлагбаума», — напомнил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.

Опыт гигантский, система откатана. Люди привыкли, жалоб нет, одни похвалы.

«Было просто ужасно. Потому что и куча таксистов, грузовые автомобили, все остальное <…> Если кто-то приезжает работать — они оставляют на других парковках, на платных, не заезжают во двор, как это было ранее», — хвалит московские практики житель Москвы Никита.

Вместе с новыми платными парковками на Васильевском острове, в Петербурге теперь их больше 50 тысяч, — это 652 улицы. Проект в целом власти города считают удачным — сократилось время в пробках в час пик, в центре города всегда есть, где поставить машину, планируя поездку, петербуржцы чаще стали выбирать городской транспорт, увеличились поступления в бюджет- за 2023-й — 3,5 миллиарда рублей.

Но на этом пока все — единое парковочное пространство в Петербурге считают полностью сформированным. Теперь профильным службам и комитетам предстоит доработать схему, решив проблемные вопросы с исчезнувшими парковками около госучреждений и с установкой шлагбаумов во дворах.