Путин и Лукашенко обсудили подготовку к предстоящему саммиту ОДКБ
Фото: The Kremlin Moscow / ТАСС
Какие еще темы были на повестке дня у президентов России и Белоруссии?
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудили подготовку к заседанию Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится 23 ноября в Минске. Вместе с тем они рассмотрели актуальную тематику дальнейшего развития взаимодействия России и Белоруссии, а также продвижения союзной интеграции, включая транспорт, высокие технологии и энергетику.
«Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.
На минувшей неделе в Минске состоялась международная конференция по Евразийской безопасности, на которой обсуждались украинский и ближневосточный конфликты. 5-tv.ru рассказал о самом главном на этой встрече.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко запросил компенсацию от РФ за смещение сроков строительства БелАЭС.