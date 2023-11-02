🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: время неспешной стабильности. Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы. Есть вероятность, что придется очень долго ждать их возврата.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 2 ноября, убывающая Луна в знаке Рак. Время неспешной стабильности. Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы. Есть вероятность, что придется очень долго ждать их возврата.

♈ Овны

Овны, сегодня вам нужно попытаться не реагировать на невзгоды, а вздохнуть с облегчением и принять тот факт, что все мы просто люди. Выдохните, посчитайте до десяти и поймите, что это всего лишь плохой день, а не плохая жизнь.

Космический совет: примите жизненный урок.

♉ Тельцы

Тельцы, все влюблены в вас. Сегодня не нужно прикидываться крутым, вам просто нужно научиться принимать любовь. Ваша химия зашкаливает. Однако в финансовых вопросах вам следует быть осторожней. Нужно перейти в режим экономии, если вы еще этого не сделали.

Космический совет: переключитесь в режим экономии.

♊ Близнецы

Близнецы, вы точно знаете, ради чего пришли сюда и что вам нужно сделать ради того, чтобы добиться желаемого. Важно помнить, что совершенство — это иллюзия. Так что не стоит слишком беспокоиться о том, чтобы все было хорошо.

Космический совет: получайте удовольствие.

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♋ Раки

Раки, вы заслуживаете большой любви. Того, чтобы быть с тем, кто будет вас чувствовать, восхищаться вами и понимать. Ваш партнер отнесется к вам с нежностью, а вы просто доверьтесь этой душевной связи.

Космический совет: позвольте любви захлестнуть вас.

♌ Львы

Львы, ближайшие дни вы будете становиться все горячее, умнее и сексуальнее! Не говоря уже о том, что даже более уверенно. Поверьте, вы станете магнитом для чудес и возможностей, которые подтолкнут вас в направлении роста.

Космический совет: не позволяйте прошлым неудачам помешать.

♍ Девы

Есть много способов практиковать любовь к себе, Девы. Купите себе ароматные цветы, выключите телефон и наслаждайтесь едой, позвоните своему лучшему другу.

Космический совет: проявите к себе нежность, любовь и заботу.

♎ Весы

Весы, вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что не работает, сосредоточьтесь на том, чтобы избавиться от нездоровых привязанностей, чтобы вы могли освободить место для любви, которую вы действительно желаете и заслуживаете.

Космический совет: присмотритесь к своим отношениям.

♏ Скорпионы

Скорпионы, вам нужно расслабиться и установить связь со стихией воды. Найдите время, чтобы поплавать в океане или озере, если у вас есть такая возможность. А если нет, то бассейн или ванна дома подойдут тоже.

Космический совет: отправляйтесь на водные процедуры.

♐ Стрельцы

Стрельцы, вам нужно расслабиться и сбросить напряжение. Вся необходимая помощь и ресурсы будут предоставлены вам именно в тот момент, когда вам это понадобится. Более того, в этот момент для вас открываются золотые двери возможностей.

Космический совет: для вас открываются золотые двери возможностей.

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♑ Козероги

Козероги, сегодня надо обратить внимание на магию, которая вас окружает. Ваша способность призывать чудеса получает серьезный импульс. Поэтому используйте свою силу с умом.

Космический совет: обращайте внимание на знаки.

♒ Водолеи

Не стоит сожалеть, Водолей. Вы рождены не для того, чтобы позволить страху взять верх над вами. Перестаньте бояться и сделайте сегодня то, о чем так долго мечтали. Все получится.

Космический совет: рискуйте.

♊ Рыбы

Нужно практиковать любовь к себе, Рыбы. Насладитесь простыми радостями жизни сегодня: вкусной едой, интересной книгой, горячей ванной. Хороший день для того, чтобы заняться своим психологическим здоровьем.

Космический совет: обнимите себя.

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