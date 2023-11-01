Опытный образец самолета Ил-96-400М совершил первый полет

Фото, видео: Пресс-служба ОАК; 5-tv.ru

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Подтвердило ли судно заявленные характеристики в ходе испытаний?

Опытный образец широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет. О ходе испытаний рассказали в правительстве РФ.

Воздушное судно было изготовлено в филиале ПАО «Ил» — ВАСО, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха». Отмечается, что испытания прошли в штатном режиме. Была подтверждена бесперебойная работа оборудования и систем, изготовленных на предприятиях госкорпорации.

В рамках полета были проверены устойчивость воздушного судна и его управляемость, а также силовая установка и возможности захода на посадку, которые обеспечиваются радиотехническими средствами.

В кабмине добавили, что Ил-96-400М поднимался в небо на высоту до двух тысяч метров и развивал скорость до 390 километров в час. В воздухе самолет находился 26 минут.

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